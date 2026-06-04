Дороги Селихино и Чегдомына становятся безопаснее благодаря нацпроекту

«Очень рада изменениям, которые сделали нашу жизнь удобнее, современнее и, самое главное, действительно безопаснее. Теперь водителям будет проще заметить человека на пешеходном переходе, а нам — комфортнее ожидать автобус. Спасибо, что обратили внимание на Селихино! Рассчитываем, что инициатива Президента и дальше будет работать на развитие инфраструктуры небольших поселений. Нам это необходимо», — поделилась жительница села Селихино Светлана.