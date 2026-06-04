Дороги Селихино и Чегдомына становятся безопаснее благодаря нацпроекту

В муниципалитетах Хабаровского края приступили к реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», который является частью президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году безопасность дорожного движения повысят 31 муниципальное образование. Первые объекты уже готовы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В этом году выделена рекордная сумма субсидии в 400 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2025 году. На эти средства муниципалитеты обустроят 22,5 тыс кв м тротуаров, 54 пешеходных перехода, установят свыше тысячи дорожных знаков и 12 автобусных остановок», — уточнили в краевом Минтрансе.
Одними из первых к выполнению работ приступили в Селихинском сельском поселении Комсомольского района. В рамках реализации проекта муниципалитету в 2026 году выделено 648,89 тыс. рублей.
«Региональный проект “Безопасность дорожного движения” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” направлен на снижение травматизма на дорогах и повышение комфорта граждан. Это не просто технический показатель, это вопрос сохранения жизней людей. Каждый элемент инфраструктуры — от качественного покрытия до правильной разметки и освещения — должен повышать доверие жителей к транспортной системе и создавать комфортные условия для всех участников движения: водителей, пешеходов, велосипедистов», — отметили в краевом Минтрансе.
На сегодняшний день в районе ул. Деповская, 71 уже установлен автобусный павильон, а по ул. Торговая смонтированы светодиодные устройства, которые проецируют изображение «зебры» на дорожное полотно. Такая технология повышает безопасность движения, особенно в тёмное время суток, в условиях плохой видимости или при загрязнении традиционной разметки.
«Очень рада изменениям, которые сделали нашу жизнь удобнее, современнее и, самое главное, действительно безопаснее. Теперь водителям будет проще заметить человека на пешеходном переходе, а нам — комфортнее ожидать автобус. Спасибо, что обратили внимание на Селихино! Рассчитываем, что инициатива Президента и дальше будет работать на развитие инфраструктуры небольших поселений. Нам это необходимо», — поделилась жительница села Селихино Светлана.
Активно работы ведутся в рабочем поселке Чегдомын. На улице Шоссейная уже завершен первый этап обустройства тротуаров с асфальтобетонным покрытием и пешеходным ограждением. Протяженность обновленного участка составила 627,6 кв м. Впереди — ещё 3 этапа на почти 1850 кв м, которые необходимо завершить до середины октября. Всего в 2026 году из краевого бюджета муниципальному образованию выделена субсидия в размере 15,11 млн рублей.
Напомним, что в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни» входят 3 региональных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Благодаря последней программе, а также по просьбе работников «Хабаровского судостроительного завода» и соответствующего поручения губернатора Дмитрия Демешина, часть субсидии направится в краевую столицу. А именно — на обустройство тротуаров и автобусной остановки в районе улиц Суворова — Павла Морозова. Работы завершат в 2026 году.