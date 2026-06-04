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Пивоваренный завод «Балтика» в Хабаровске модернизируют

Подробности этого процесса на полях Петербургского международного экономического форума обсудили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и руководитель компании «Балтика». Как было отмечено, сейчас до 75% продукции, произведенной в Хабаровске, отправляется в другие регионы ДФО и за границу в страны АТР. «Балтика» — важный налогоплательщик для Хабаровского края. В прошлом году компания перечислила в региональный бюджет.

Подробности этого процесса на полях Петербургского международного экономического форума обсудили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и руководитель компании «Балтика». Как было отмечено, сейчас до 75% продукции, произведенной в Хабаровске, отправляется в другие регионы ДФО и за границу в страны АТР. «Балтика» — важный налогоплательщик для Хабаровского края. В прошлом году компания перечислила в региональный бюджет 2,5 млрд рублей. В то же время руководство компании вкладывает серьезные средства в обновление хабаровского завода, тем самым повышая его производительность. В будущем это позволит нарастить экспортные поставки продукции. Также «Балтика» ищет возможности выхода своей продукции на новые рынки в странах АТР. Для этого Дмитрий Демешин пригласил руководителей компании принять участие в Российско-Китайском форуме, который в сентябре пройдет в Хабаровске. По его словам, это будет хорошей возможностью для «Балтики» найти новых партнеров в Китае.