В Крыму задержали движение 13 пассажирских поездов из-за угрозы БПЛА

Пассажиров экстренно вывели из вагонов, а начальники поездов сейчас поддерживают связь с оперативным штабом. По данным на утро 4 июня, задерживаются шесть поездов, которые следуют на полуостров, и еще семь, отправляющихся из Крыма в города материковой России.