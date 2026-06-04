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В Крыму задержали движение 13 пассажирских поездов из-за угрозы БПЛА

Пассажирам остановленных поездов в Крыму оказывают необходимую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Из-за угрозы атак беспилотников в Крыму пришлось остановить движение тринадцати пассажирских составов «Таврия». Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), сославшись на решение Крымской железной дороги.

Пассажиров экстренно вывели из вагонов, а начальники поездов сейчас поддерживают связь с оперативным штабом. По данным на утро 4 июня, задерживаются шесть поездов, которые следуют на полуостров, и еще семь, отправляющихся из Крыма в города материковой России.

Среди остановленных составов — поезда из Адлера, Минеральных Вод и Санкт-Петербурга. В компании уточнили, что проводники оказывают всю необходимую помощь людям в пути, а пассажирам рекомендовали обращаться к руководству поезда при возникновении проблем.

Напомним, что в ночь на 4 июня российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, которая проводилась киевским режимом. Всего удалось уничтожить 272 вражеских дрона самолетного типа над несколькими регионами РФ.

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