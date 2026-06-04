Невидимые наушники и «умные» очки стали подмогой мошенничества на экзаменах

«Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нёммм, при нёммм! Как слышно?». Кто не помнит замечательную сцену из неувядающей комедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Но современные учащиеся могут заткнуть своих коллег-любителей халявы из 1960-х годов. Смарт-очки и наушники-вкладыши могут усугубить случаи мошенничества на экзаменах, беспокоятся в Британии.
В Англии, вероятно, потребуются более строгие проверки для защиты репутации эказменов в учебных заведениях, пишет The Guardian.
По мнению английской службы контроля квалификаций, мошенничество на экзаменах может быть усилено благодаря новому поколению носимых высокотехнологичных устройств, таких как смарт-очки или невидимые наушники.
Ян Бокхэм, глава Управления по регулированию квалификаций и экзаменов (Ofqual), также сообщил, что выпускные экзамены в Англии тщательно проверяются на предмет возможного использования искусственного интеллекта в курсовых работах учащихся, после того как преподаватели заявили, что им трудно это обнаружить.
Выступая в подкасте Ofqual, Бокхэм предупредил, что недавний рост мошенничества с помощью смартфонов может усугубиться следующей волной носимых устройств, что подорвет систему школьных квалификаций в Англии.
Бокхэм отмечает, что регулирующий орган должен был действовать «очень быстро, потому что технологии быстро меняются. Мы все знакомы с мобильными телефонами, но есть умные часы, которые мы все чаще видим у молодых людей, которые полностью подключены к Интернету и поэтому сталкиваются со многими из тех же проблем, что и мобильные телефоны. Я понимаю, что в разработке находятся такие вещи, как умные очки, которые будут воспроизводить текст на внутренней стороне линзы, который могут видеть только учащиеся … так что нам придется быть в курсе всего этого. Наша квалификационная система является настоящим национальным достоянием, и мы должны поддерживать ее в актуальном состоянии, чтобы не допустить подрыва этого национального достояния, потому что это не в чьих-либо интересах».
В Ofqual заявили, что гаджеты с поддержкой Интернета, «включая невидимые наушники и умные очки», уже рекламируются, в то время как число учащихся, наказанных за наличие мобильных телефонов и других подключенных устройств, таких как умные часы, в экзаменационных залах, продолжает расти.
Прошлым летом Ofqual зафиксировал 2225 случаев мошенничества с использованием мобильных телефонов и смарт-устройств, связанных с экзаменами, что является самой крупной категорией мошенничества на экзаменах, начиная с 2018 года.
«Очевидно, что если вы получаете помощь нечестным путем с помощью мобильного телефона, умных часов или любого другого устройства, вы потенциально получаете оценки на экзамене, которых не заслуживаете», — цитирует The Guardian Бокхэмf.
«Долгосрочные последствия заключаются в том, что оценка, которую вы получаете в конце, может не точно отражать степень, в которой вы изучили, освоили и продемонстрировали оцениваемый контент. В итоге вы получаете оценки за квалификацию, которые больше не являются надежными и заслуживающими доверия».
Баукхэм намекнул, что, вероятно, будут введены более строгие проверки, чтобы защитить студентов от использования ИИ в курсовых работах, подаваемых на экзамены, после того как преподаватели неоднократно заявляли, что им «становится все труднее и труднее» обнаруживать контент, созданный ИИ.
Помимо «основного варианта» — полного отказа от курсовых работ, по словам Баукхэма, от преподавателей можно было бы потребовать чаще консультироваться со студентами по поводу их работ, прежде чем подписывать их.
«Еще одна вещь, которую мы можем сделать, — это увеличить наши ожидания за счет ссылок и источников, чтобы вы действительно объясняли, где вы это читали, откуда у вас взялись материалы, которые вы используете. Но чего вы еще не сделали, так это просто не открыли чат и не сказали: “Напиши мне, пожалуйста, 10 тысяч слов о внешней политике Генриха VIII”, потому что это абсолютно неприемлемо».