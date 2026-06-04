Невидимые наушники и «умные» очки стали подмогой мошенничества на экзаменах

Бокхэм отмечает, что регулирующий орган должен был действовать «очень быстро, потому что технологии быстро меняются. Мы все знакомы с мобильными телефонами, но есть умные часы, которые мы все чаще видим у молодых людей, которые полностью подключены к Интернету и поэтому сталкиваются со многими из тех же проблем, что и мобильные телефоны. Я понимаю, что в разработке находятся такие вещи, как умные очки, которые будут воспроизводить текст на внутренней стороне линзы, который могут видеть только учащиеся … так что нам придется быть в курсе всего этого. Наша квалификационная система является настоящим национальным достоянием, и мы должны поддерживать ее в актуальном состоянии, чтобы не допустить подрыва этого национального достояния, потому что это не в чьих-либо интересах».