Politico: 11 стран хотят ужесточить правила въезда в зону Шенгена для россиян

Ряд европейских стран выступил за ужесточение правил въезда для российских туристов в Шенгенскую зону. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает Politico.
Отмечается, что министры 11 государств направили совместное письмо главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. В обращении содержится призыв пересмотреть действующую визовую политику в отношении граждан России.
Среди подписавших документ названы страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия, которые не входят в состав Евросоюза.
Вместе с тем представители ряда европейских государств, не поддержавших инициативу, призвали к более взвешенному подходу при обсуждении возможных изменений визовых правил, передает издание.
Страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тысяч виз для многократного въезда, что на 21 процент меньше в сравнении с показателями 2024 года. Наиболее активно шенгенские визы россиянам продолжают выдавать Италия, Греция и Франция. При этом консульства все чаще оформляют однократные или двукратные визы вместо многократных разрешений на въезд.