Politico: 11 стран хотят ужесточить правила въезда в зону Шенгена для россиян

Страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тысяч виз для многократного въезда, что на 21 процент меньше в сравнении с показателями 2024 года. Наиболее активно шенгенские визы россиянам продолжают выдавать Италия, Греция и Франция. При этом консульства все чаще оформляют однократные или двукратные визы вместо многократных разрешений на въезд.