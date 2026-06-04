Нижегородцы завоевали медали на российско-белорусском турнире по фехтованию

В Минске прошёл Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию на саблях. Победителями в командных соревнованиях стали наши земляки Кирилл Тюлюков и Алёна Лисина.
Нижегородцы выступали за Россию-1. В финале мужская сборная одолела «Юность Москвы» — 45:41, а женская первая команда превзошла Россию-4 — 45:37. У мужчин было 9 коллективов, у женщин — 7.
Кирилл и Алёна родились в 2001 году, но Алёне 25 лет ещё не исполнилось. Оба — воспитанники арзамасского спортивного клуба «Знамя» и областной СШОР по фехтованию. Тюлюков — мастер спорта международного класса, Лисина — мастер спорта.
Ранее в белорусской столице состоялся Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию на рапирах. В составе российских сборных на пьедестал поднялись нижегородцы Матвей Батурин (первое место), Даниил Керик, Вячеслав Митеничев (второе) и Александр Керик (третье). Кроме того, Митеничев был полуфиналистом личного первенства.