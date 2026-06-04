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Первый случай опасной инфекции от клеща выявили в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания анаплазмозом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания анаплазмозом.

Диагноз установили 33-летнему жителю Курагино. По словам мужчины, клеща он обнаружил в левой подмышечной впадине, когда мылся в бане. Предположительно, присасывание произошло на территории населенного пункта.

За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 1764 обращения из-за присасывания клещей. Среди пострадавших — 460 детей.

Всего с начала сезона за медицинской помощью после встреч с клещами обратились 6493 жителя Красноярского края, в том числе 1748 детей.

В регионе продолжаются акарицидные обработки. На сегодня обработано более 3220 гектаров, включая места массового отдыха.

В краевом Роспотребнадзоре напоминают, что с каждым теплым днем риск встречи с клещами возрастает. Жителям советуют соблюдать меры профилактики, а после прогулок на природе проводить само- и взаимоосмотры.