Захарова рассказала о самом лучшем моменте в истории отношений России и США

Лучшим периодом в истории отношений России и США стало союзничество двух стран в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.
«Наше братство во времена Второй мировой войны… Это, мне кажется, лучшее, что случилось в виде такого настоящего, настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя истинной цели», — заявила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что это единство было достигнуто вопреки всем ужасам, которые происходили в тот период истории.
Ранее представитель внешнеполитического ведомства раскрыла, что нужно США и Западу от Армении. По ее словам, все эти страны хотят присвоить себе редкоземельные ресурсы Еревана. Как отметила Захарова, что данные планы уже давно стали очевидным трендом, носящим название «отбирать, грабить и уничтожать».