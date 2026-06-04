Захарова рассказала о самом лучшем моменте в истории отношений России и США

Ранее представитель внешнеполитического ведомства раскрыла, что нужно США и Западу от Армении. По ее словам, все эти страны хотят присвоить себе редкоземельные ресурсы Еревана. Как отметила Захарова, что данные планы уже давно стали очевидным трендом, носящим название «отбирать, грабить и уничтожать».