Двухэтажный «Буревестник» перевёз более 700 тыс. пассажиров за полгода

Двухэтажный поезд «Буревестник», следующий по маршруту Нижний Новгород — Москва, успешно курсирует с 3 декабря 2025 года. За первые шесть месяцев работы состав завоевал популярность у путешественников — им пользуются и туристы, и деловые пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.