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Двухэтажный «Буревестник» перевёз более 700 тыс. пассажиров за полгода

Поезд совершает поездки по маршруту Нижний Новгород — Москва и успешно курсирует с 3 декабря 2025 года.

Двухэтажный поезд «Буревестник», следующий по маршруту Нижний Новгород — Москва, успешно курсирует с 3 декабря 2025 года. За первые шесть месяцев работы состав завоевал популярность у путешественников — им пользуются и туристы, и деловые пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Ключевыми преимуществами называют удобное расписание и комфорт современных вагонов, отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

За этот период пассажиры выпили 60 тыс. стаканов чая и 50 тыс. чашек кофе, а самым востребованным блюдом в вагоне‑бистро оказался куриный бульон с домашней лапшой.

Поезд ходит ежедневно: из Нижнего Новгорода отправляется в 07:20, 15:29 и 18:57, из Москвы — в 10:05, 13:45 и 20:15. По пути он останавливается в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Состав включает двухэтажные вагоны с местами стандартной и улучшенной компоновки, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров и вагон‑бистро. На лето число вагонов увеличили до 13 — такая конфигурация сохранится до 1 октября.

Билеты доступны в веб‑ и мобильном приложении или на сайте транспортной компании, а также в кассах вокзалов.

За дополнительной информацией можно обратиться в Центр поддержки клиентов по телефону 8‑800‑775‑00‑00 (бесплатно по России).

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