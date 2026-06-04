Вход бесплатный: что приготовили для волгоградцев в июне в ЦПКиО

Два фестиваля, пенные вечеринки и праздничные программы ко Дню России и Дню молодежи подготовили для волгоградцев и гостей города в ЦПКиО в июне, сообщает РИАЦ.
Фестиваль индийской культуры пройдет уже в ближайшие выходные, 6 июня. Гости увидят шествие колесницы и танцы, смогут побывать на индийском базаре и оздоровительных практиках. Начало в 11:30. 6+
В пятницу, 12 июня, в парке будут праздновать День России. Старт мероприятию ровно в 11:00 даст забег с флагами РФ — их участники должны принести с собой, размер не имеет значения. После начнется концертная программа.
В воскресенье, 14 июня, в 18:00 ЦПКиО и культурный центр «Миринэ» пригласят на уличный random dance под треки Азии.
Ровно через неделю, 21 июня в парке состоится фестиваль моды — показ стартует в 14:00.
«Ко Дню молодежи, который отмечается в нынешнем году в субботу, 27 июня, команда парка запланировала программу ко Дню молодежи, творческие вечера от городских танцевальных и вокальных коллективов и кинопоказы под открытым небом», — дополняют в пресс-службе ЦПКиО.
Каждые выходные каждый час с 13:00 до 17:00 в парке будут запускать пенную пушку с миллионами пузырей.
Ранее сообщалось, что 4 июня юных волгоградцев ждут на цирковую премьеру от «Тёплых артистов».