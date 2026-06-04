ФАП в селе Болонь Амурского района переедет в новые помещения

В селе Болонь Амурского района продолжаются ремонтные работы в здании, куда осенью должен переехать фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», процент готовности сегодня составляет 50−60%.
Глава села Олег Ларин рассказал, что состояние тех помещений, которые сегодня занимает ФАП, не выдерживает никакой критики. Поэтому было принято отдать часть существующего здания, в котором когда-то располагался дом отдыха локомотивных бригад, под медицинское учреждение.
— На протяжении нескольких лет 2-этажное кирпичное здание стояло брошенным. Потом после долгих переговоров нам его все-таки передали, — сообщил Олег Ларин.
Он добавил, что сейчас в здании полным ходом ведутся ремонтные работы. Уже заменены инженерные сети и система вентиляции, выполнен монтаж пожарной сигнализации. Подрядчикам предстоит заменить окна и двери, а также выполнить косметический ремонт.
— Мы рассчитываем, что все работы будут выполнены к сентябрю, и ФАП получит новую прописку. К тому же впереди ремонт оставшихся помещений и создание культурно-досугового центра. Социальные учреждения села будут находиться под одной крышей, — рассказал Олег Ларин.
Что же касается обеспечения медицинскими кадрами, то Болонь мало чем отличается от других поселений. Здесь трудится всего один фельдшер, и село, безусловно, нуждается в дополнительных специалистах.
Отметим, что в селе Болонь проживают почти 400 человек.