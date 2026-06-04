ФАП в селе Болонь Амурского района переедет в новые помещения

— Мы рассчитываем, что все работы будут выполнены к сентябрю, и ФАП получит новую прописку. К тому же впереди ремонт оставшихся помещений и создание культурно-досугового центра. Социальные учреждения села будут находиться под одной крышей, — рассказал Олег Ларин.