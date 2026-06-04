Студенты Ростовской области познакомились с профессией электровозостроителя

— Важно любить свое дело, потому что увлечение профессией облегчает работу, вы сами ищите знания, а не ждете их, — рассказал Валерий Задорожный. — Также хорошая база знаний, полученная во время обучения, закладывает крепкий фундамент, помогает адаптироваться к любым изменениям. Мой совет — больше практиковаться, особенно в молодом возрасте, и, конечно, постоянно развиваться. Сегодня технологии быстро меняются, и специалист должен идти в ногу со временем.