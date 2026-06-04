Житель Хабаровского края наказан за нетрезвое вождение

Инцидент произошёл в апреле 2026 года. Ранее уже привлекавшийся за аналогичное нарушение мужчина снова сел за руль нетрезвым. Во время профилактического рейда на автодороге «Уссури» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль и отстранили водителя от управления. От прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался.