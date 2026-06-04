Житель Хабаровского края наказан за нетрезвое вождение

44 летний житель района имени Лазо осуждён за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд вынес приговор по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл в апреле 2026 года. Ранее уже привлекавшийся за аналогичное нарушение мужчина снова сел за руль нетрезвым. Во время профилактического рейда на автодороге «Уссури» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль и отстранили водителя от управления. От прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался.
Подсудимый признал вину в полном объёме. По результатам рассмотрения дела суд, с учётом позиции прокуратуры, назначил наказание: 260 часов обязательных работ и лишение права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, автомобиль «Ниссан Вингроуд» конфискован в доход государства.
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