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Хабаровскому краю списали ещё 6,55 млрд рублей долгов

Регион вошёл в число субъектов, получивших федеральную поддержку.

Хабаровскому краю списали ещё 6,55 млрд рублей бюджетных кредитов. Соответствующее решение озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщает Дмитрий Лемешин в свойм МАХ канале.

Регион вошёл в число шести субъектов страны, которым оказана такая поддержка.

Ранее, около месяца назад, по инициативе «Единой России» и при поддержке Президента России Владимира Путина краю уже было списано почти 7,78 млрд рублей долговых обязательств.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что регион входит в число приоритетных территорий, которым федеральный центр помогает снижать долговую нагрузку.

«Мы много сил и ресурсов вкладываем в ключевые сферы — президентские нацпроекты, модернизацию ЖКХ и транспортной отрасли, переселение людей из аварийного жилья, поэтому и сумма списанных кредитов выше. Принятые на федеральном уровне меры позволят направить дополнительные средства на повышение качества жизни», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Как отмечается, высвобождаемые средства направляются на развитие ключевых направлений — реализацию национальных проектов, модернизацию ЖКХ и транспортной инфраструктуры, а также переселение граждан из аварийного жилья.

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