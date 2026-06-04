«Производители расслабились»: глава «Общественного контроля» — о качестве продуктов в Петербурге

— К сожалению, в связи с тем, что в России с 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, и возможности органов госнадзора (Роспотребнадзор, Россельхознадзор) сегодня ограничены: они не могут проводить внеплановые проверки без согласования прокуратуры. А согласование прокуратуры может быть получено только при одном условии: если существует угроза жизни и здоровью граждан, или угроза её причинения. Поэтому, если таких угроз нет, проверку не согласовывают. Соответственно, надзорные органы не могут принять меры в отношении недобросовестных изготовителей, которые этим пользуются. За последние 4 года они, конечно, сильно расслабились. Об этом как раз говорят наши проверки по мясным и молочным консервам. То есть, информация, которая публикуется нами, далеко не всеми изготовителями воспринимается как сигнал к исправлению. Например, от того, соответствует ли тушёнка или сгущёнка ГОСТу, никто не отравится. Прямого вреда здоровью потребителю не наносится при замене молочного жира на немолочный, или если вместо мяса в тушёнке-какая-то спрессованная масса с субпродуктами, крахмалом и каррагинаном.