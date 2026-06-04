В Москве на ВДНХ открылась фотовыставка «Экология в деталях»

Фотовыставка «Экология в деталях» начала работать в Москве на ВДНХ в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
На 10 двусторонних стендах разместили портреты 13 специалистов. Среди них — экологи, инспекторы, дендрологи, работники экоцентров столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Каждый снимок сопровождает короткий рассказ о том, какой вклад герои выставки вносят в сохранение природы столицы.
Гости смогут увидеть, как работают экологическая лаборатория, специалисты Мосэкомониторинга, а также биологи в вопросах сохранения богатого биоразнообразия Москвы. Отдельные стенды посвящены статистике: сколько природных территорий и зеленых насаждений в столице, как часто контролируют качество воздуха, воды и почвы, какие показатели фиксируют в рамках городской системы экологического мониторинга. Экспозицию можно бесплатно посетить до 14 июня включительно.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.