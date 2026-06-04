В Москве на ВДНХ открылась фотовыставка «Экология в деталях»

Гости смогут увидеть, как работают экологическая лаборатория, специалисты Мосэкомониторинга, а также биологи в вопросах сохранения богатого биоразнообразия Москвы. Отдельные стенды посвящены статистике: сколько природных территорий и зеленых насаждений в столице, как часто контролируют качество воздуха, воды и почвы, какие показатели фиксируют в рамках городской системы экологического мониторинга. Экспозицию можно бесплатно посетить до 14 июня включительно.