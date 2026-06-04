В МВД объяснили, что могут значить постоянные звонки и СМС

Преступники нередко одновременно тестируют различные сценарии, чтобы понять, какая легенда сработает лучше всего. В случае резкого увеличения числа подозрительных сообщений ведомство рекомендует проверить, какая информация о вас доступна в сети, и усилить настройки приватности в мессенджерах. В частности, советуют скрыть номер от посторонних, запретить добавлять вас в группы всем, кроме тех, кто уже есть в списке контактов, а также ограничить возможность поиска вашего аккаунта.