В МВД объяснили, что могут значить постоянные звонки и СМС

В Министерстве внутренних дел предупредили: если человеку ежедневно поступает множество сообщений с десятками разных мошеннических схем, это верный признак того, что его телефонный номер оказался в базах криминальных колл-центров.
Как сообщает Telegram-канал управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, массовые атаки с применением разнообразных вымышленных историй свидетельствуют о компрометации номера.
Злоумышленники могут ежедневно присылать уведомления о посылках, пересчёте пенсий, записи на медицинские процедуры или взломах учётных записей. Такая активность напрямую указывает на то, что контактные данные попали в мошеннические базы. Более того, номер мог быть помечен как «активный», если его владелец ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам из сообщений или переписывался с незнакомцами.
Преступники нередко одновременно тестируют различные сценарии, чтобы понять, какая легенда сработает лучше всего. В случае резкого увеличения числа подозрительных сообщений ведомство рекомендует проверить, какая информация о вас доступна в сети, и усилить настройки приватности в мессенджерах. В частности, советуют скрыть номер от посторонних, запретить добавлять вас в группы всем, кроме тех, кто уже есть в списке контактов, а также ограничить возможность поиска вашего аккаунта.
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