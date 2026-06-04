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«Макс» перестал присылать пуш-уведомления на iPhone после удаления из App Store

Пользователи мессенджера «Макс», использующие устройства Apple, больше не будут получать пуш-уведомления. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Пользователи мессенджера «Макс», использующие устройства Apple, больше не будут получать пуш-уведомления. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

«В связи с исключением МАХ из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон», — указано в сообщении.

В компании пообещали, что сами сообщения будут доставляться. Пользователям рекомендовали «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».

Накануне «Макс» пропал из App Store. Пресс-служба VK позднее заявила, что команда «направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы».