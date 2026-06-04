Белгородские и самарские ученые создали 3D-атлас свиньи

«Мы получили много запросов именно на этот вид животных от аграрных вузов и школ. В частности, договорились о сотрудничестве с Белгородским ГАУ. Наша задача была — не просто создать красивую картинку, а дать максимально точный и педагогически проработанный инструмент. В России пока никто не делал 3D-модель свиньи с таким уровнем анатомической детализации», — отметила руководитель лаборатории 3D-моделирования центра НТИ СамГМУ Айкуш Назарян.