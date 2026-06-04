Белгородские и самарские ученые создали 3D-атлас свиньи

Ученые Белгородского государственного аграрного университета (ГАУ) и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали 3D-атлас свиньи. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в белгородском вузе.
Это уже пятое обучающее пособие для студентов сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей. Пилотным проектом стал ветатлас «Корова», за которым последовали «Кошка», «Курица» и «Лягушка». 3D-атлас «Свинья домашняя» разработан на базе центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ. Он позволяет детально изучать анатомию животного: модель можно вращать, масштабировать, разбирать на отдельные системы и органы.
Система адаптирована для установки на компьютеры, ноутбуки и сенсорные панели, также доступны готовые комплекты с предустановленным софтом. Атлас ориентирован на профильные вузы, колледжи, а также агротехнологические классы, которые открываются по всей стране.
«Мы получили много запросов именно на этот вид животных от аграрных вузов и школ. В частности, договорились о сотрудничестве с Белгородским ГАУ. Наша задача была — не просто создать красивую картинку, а дать максимально точный и педагогически проработанный инструмент. В России пока никто не делал 3D-модель свиньи с таким уровнем анатомической детализации», — отметила руководитель лаборатории 3D-моделирования центра НТИ СамГМУ Айкуш Назарян.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.