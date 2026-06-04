«Остановите музыку»: певица МакSим хотела, чтобы ее отключили от аппарата ИВЛ

Певица МакSим готовится представить автобиографию «Другая реальность», в которой расскажет об отношениях, детях, карьере и пережитом COVID-19. Отрывок из книги опубликовал Starhit.
— Когда я очнулась и обрела способность слышать, я вдруг поняла, что же причиняло мне беспокойство долгое время. Реанимационное отделение было наполнено звуками, которые издавали различные медицинские аппараты. Другой прибор, стоявший слева, напоминал по звучанию игрушечное пианино и играл «до-ля-фа-ля-фа». Этот аппарат оповещал о том, что ИВЛ не справляется и в легкие пациента не поступает кислород, — вспоминает певица.
По ее словам, приборы в палате постоянно издавали звуки, которые доставляли ей жуткий дискомфорт. Она «замирала в ужасе», постоянно слушая работающие аппараты.
— Как только с меня сняли трубки и я получила возможность говорить, первым делом попросила: «Остановите эту музыку». «Прости, но это невозможно», — ухмыльнулся врач. Приборы стояли возле каждого пациента и давали ему возможность дышать или мониторили его сердце. Выключить их, конечно же, было никак нельзя, — рассказала МакSим.
Спустя несколько месяцев после выписки артистка вернулась в больницу, чтобы навестить врачей и медсестер. Когда она вновь услышала звуки работающих аппаратов, ей снова стало плохо.
— И я в то же мгновение вдруг осознала, что все на свете: непогода за окном, двойки по математике, которые дети принесли из школы, худая я или толстая — вообще неважно. Вся эта суета становится до нелепости смешной и не заслуживающей переживаний, как только я слышала эти страшные звуки, — цитирует выдержки из книги журнал.
Ранее певица рассказала, что, когда находилась в коме, она видела людей в пальто, которые хотели с ней проститься. В таком состоянии она провела два месяца, однако врачам удалось вытащить артистку с того света.
До этого МакSим сказала, что планирует сняться в фильме о себе самой. Она отметила, что в байопике будут раскрыты факты, о которых она молчала. Представители исполнительницы также подтвердили эту информацию.
В июле 2023 года певица призналась в алкогольной зависимости. Артистка находилась на лечении в клинике, теперь она решила рассказать о непростом периоде жизни. «Вечерняя Москва» выяснила, можно ли избавиться от пагубной привычки навсегда.