«Остановите музыку»: певица МакSим хотела, чтобы ее отключили от аппарата ИВЛ

— И я в то же мгновение вдруг осознала, что все на свете: непогода за окном, двойки по математике, которые дети принесли из школы, худая я или толстая — вообще неважно. Вся эта суета становится до нелепости смешной и не заслуживающей переживаний, как только я слышала эти страшные звуки, — цитирует выдержки из книги журнал.