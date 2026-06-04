В Светлом будут судить директора дорожной компании за мошенничество на 786 тысяч рублей

Он предоставил в администрацию фиктивные документы, согласно которым товары и услуги якобы приобретались у компаний-плательщиков НДС. На основании этих подложных бумаг «Коммунальщик» незаконно получил компенсацию налога, которого на самом деле не платил. В результате из бюджета городского округа были похищены денежные средства в размере свыше 786 тысяч рублей.