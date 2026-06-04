В Светлом будут судить директора дорожной компании за мошенничество на 786 тысяч рублей

уголовному делу в отношении директора ООО «Коммунальщик». Ему инкриминируется мошенничество при исполнении муниципальных контрактов на ремонт дорог по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Следствие полагает, что в 2018 году руководитель предприятия разработал и реализовал схему по незаконному получению компенсации налога на добавленную стоимость из бюджета.
Как установлено в ходе следствия, ООО «Коммунальщик» применяло упрощённую систему налогообложения и не являлось плательщиком НДС. Строительные материалы, закупаемые для ремонта дорог на территории Светловского городского округа, приобретались без включения налога в цену. Однако при расчётах с заказчиком директор предприятия пошёл на хитрость.
Он предоставил в администрацию фиктивные документы, согласно которым товары и услуги якобы приобретались у компаний-плательщиков НДС. На основании этих подложных бумаг «Коммунальщик» незаконно получил компенсацию налога, которого на самом деле не платил. В результате из бюджета городского округа были похищены денежные средства в размере свыше 786 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу. В случае вынесения обвинительного приговора директору грозит наказание вплоть до лишения свободы.