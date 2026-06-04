В этом году каждый третий соискатель с инвалидностью нашёл работу после обращения в Кадровый центр Калининградской области

33 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля успешных трудоустройств среди этой категории соискателей значительно выросла. Если в 2025 году работу находил только каждый пятый обратившийся, то в 2026 году — уже каждый третий.
Анализ вакансий показывает улучшение качества предложений. Более 20 процентов рабочих мест, доступных для людей с инвалидностью, предполагают оплату труда свыше 50 тысяч рублей. По остальным позициям зарплатная вилка составляет от 25 до 50 тысяч рублей. Чаще всего люди с ограниченными возможностями здоровья трудоустраивались на позиции администраторов, воспитателей, водителей, кассиров, продавцов и методистов.
В службе занятости за каждым гражданином с инвалидностью закреплён индивидуальный карьерный консультант. Специалист подбирает вакансии, учитывая физиологические особенности и профессиональные предпочтения соискателя. Граждан консультируют по программам профессионального обучения, помогают подготовиться к собеседованию и составить конкурентоспособное резюме.
Для сравнения: в 2025 году за помощью в трудоустройстве обратились 391 человек с инвалидностью, и более 120 из них нашли работу.