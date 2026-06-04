«Цинично, разве нет?»: Фетисов высказался о живущей в Испании Исинбаевой

«Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться», — заявил Фетисов.