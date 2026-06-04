Константин Эрнст заявил о необходимости частных инвестиций в кино

При этом аудитория кинотеатров в России за январь—ноябрь 2025 года демонстрировала падение: количество зрителей составило 108,4 млн, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 116,4 млн. Но уже по результатам кинотеатральной «новогодней битвы» — периода новогодних каникул — прокат установил рекорд за всю историю наблюдений по кассовым сборам и по количеству зрителей. Рекордсменами стали вторая часть «Чебурашки», а также «Буратино» и «Простоквашино».