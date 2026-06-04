Константин Эрнст заявил о необходимости частных инвестиций в кино

Российскому кино «безусловно» необходимы частные инвестиции, поскольку существующее государственное финансирование Фонда кино и Института развития интернета (ИРИ) выполняет государственные программы. Такую позицию в разговоре с корреспондентом РБК высказал глава «Первого канала» Константин Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Частные фонды должны в первую очередь финансировать авторское кино, на которое у Минкультуры «не хватает средств», отметил Эрнст. «К сожалению, в текущей ситуации выделяется немного (госфинансирования)», — добавил он. Либо частные средства могут быть направлены на «очевидно коммерческие проекты», например«, скивелы успешных франшиз. “Они приносят прибыль даже с более высокой процентной ставкой, нежели ныне существующая”, — резюмировал Эрнст.
Ранее РБК со ссылкой на подсчеты на основе Единой автоматизированной информационной системы фонда кино (ЕАИС) сообщал, что российские фильмы, снятые при поддержке Фонда кино, стали чаще окупаться в прокате. Если в 2022 году из 26 таких лент коммерчески успешной стала только одна, то в 2024-м из 25 картин прибыль создателям принесли уже пять проектов.
При этом аудитория кинотеатров в России за январь—ноябрь 2025 года демонстрировала падение: количество зрителей составило 108,4 млн, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 116,4 млн. Но уже по результатам кинотеатральной «новогодней битвы» — периода новогодних каникул — прокат установил рекорд за всю историю наблюдений по кассовым сборам и по количеству зрителей. Рекордсменами стали вторая часть «Чебурашки», а также «Буратино» и «Простоквашино».