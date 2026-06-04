В Белгородской области от ударов ВСУ за сутки два человека погибли, трое ранены

Первый погибший получил смертельные ранения при детонации дрона на территории предприятия в хуторе Давыдкине Волоконовского округа. Второй — в селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки беспилотника. Также три человека пострадали в Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах. Двое из них проходят лечение в больницах.