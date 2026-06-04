Операторы попросили власти не блокировать «законные» VPN

Как рассказал РБК гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), озвученная им ранее тема введения белых списков VPN «получила свое продолжение». «Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку», — сообщил Анохин. С кем конкретно компания обсуждала идею, он не уточнил. Лишь сказал, что это «несколько ведомств».
В конце апреля Анохин говорил, что оператор рассматривает возможность введения белого списка VPN. Как пояснил РБК глава «ВымпелКома», речь идет не о каком-то федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, которые не будет блокировать регулятор, а о том, чтобы власти разрешили оператору открыть доступ к отдельным ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только со включенным VPN. «Есть сервисы, которые не подпали под ограничения со стороны Роскомнадзора за неисполнение российского законодательства, но приняли решение не работать в России. Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны потребителям, в ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах», — рассказал Анохин. По его словам, на отдельных тарифах пользователям уже доступна возможность пользоваться без ограничений нейросетями, например на «Плане “Б”.
Анохин пояснил, что сейчас они обсуждают возможность внедрения собственного VPN-сервиса для своих абонентов «Билайна». По его словам, это будет не отдельное приложение, а часть тарифа, пользователю не нужно будет делать никаких дополнительных действий, чтобы активировать опцию. «Главная задача — дать пользователям доступ к тем ресурсам, которые не запрещены в России. Мы все используем нейронные сети. Сейчас это сложно, нужно подключать VPN. Мы считаем, что несправедливо, что российские граждане не получают доступ к решениям, которые не нарушают российского законодательства. Видим взаимопонимание с регулятором, что это правильная инициатива, что ее можно реализовать в описанном виде», — отметил глава «ВымпелКома».
По его информации, во внедрении похожей опции заинтересованы и другие мобильное операторы, но более детально он говорить не стал.
Представитель «Т2 Мобайл» (бренд Т2) заявил, что «это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы». «Мы заинтересованы в улучшении клиентского опыта и минимизации последствий ограничений для абонентов при соблюдении всех требований законодательства», — сказал он.
Как в России борются с VPN.
В России еще с 2017 года действует требование к VPN-сервисам ограничивать доступ к информации из реестра запрещенной. Если владельцы сервисов не выполняют требование, Роскомнадзор блокирует их самих. Но, если в 2021—2022 годах ведомство блокировало публичные VPN-сервисы по их IP-адресам, то позже начало блокировать протоколы, на которых они работают. Протоколов существуют десятки, без них не может работать ни один VPN. Они определяют, как именно устанавливается защищенное соединение, какая у него скорость, уровень шифрования и устойчивость к блокировкам. Разные VPN используют разные протоколы. Но если сервис использует протокол, попавший под блокировку, он сам окажется недоступным пользователям даже в том случае, если соблюдает российское законодательство в части ограничения доступа к запрещенным в стране ресурсам.
При этом с весны власти резко усилили борьбу с VPN. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ просил принять меры против использования подобных сервисов. В частности, ограничить пополнение со счета мобильного телефона Apple ID, с помощью которого можно оплачивать приложения на платформе iOS. Это было реализовано в начале апреля. Как позже поясняли источники РБК, выявление VPN на iPhone «существенно ограничено». Также министерство просило владельцев более 20 наиболее популярных среди россиян ресурсов ограничить доступ для пользователей со включенным VPN (реализовано в середине апреля) и помогать в выявлении новых сервисов для обхода блокировок, которые будут созданы в будущем. При невыполнении требования компаниям грозили лишением IT-аккредитации, которая дает льготы, исключением ее сервиса из белых списков сайтов, которые должны работать при отключениях интернета, а также из перечня программного обеспечения, обязательного к предустановке на российских гаджетах. Кроме того, в рамках борьбы с VPN Минцифры просило операторов ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика, к которому относится в том числе VPN-трафик, в месяц. Последнее, как предполагалось, должно было заработать с начала мая, потом срок сдвинули на 1 июня, позже — ближе к осени.
Глава Минцифры в профильном канале в мессенджере «Макс» писал, что перед министерством поставлена задача снизить использование VPN в России. «В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты гораздо хуже», — указывал он.
В конце апреля Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» (объединяет более 300 разработчиков программного обеспечения, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского» и др.) предложила властям рассмотреть вопрос создания согласительного органа для выработки «взвешенной политики блокировок». Там настаивали, что готовы продумать и предложить «взвешенные меры по суверенизации информационного пространства России без разрушения инфраструктуры Рунета». Ограничение VPN, протоколов, по мнению АРПП, приводит к сбоям, поскольку нет гарантированного способа отличить VPN от обычного шифрованного интернет-трафика, а также технической возможности отличить «законные» корпоративные VPN от VPN для обхода блокировок. Кроме того, это подстегнет «противников России (в частности, США) ускорить разработки изощренных технологий обхода». «Отечественные разработчики учили иностранные языки программирования, IТ-продукты и инструменты. Большинство используемых в программировании терминов, информации по разработке, программных библиотек на английском, что делает программистов зависимыми от мирового IТ-сообщества», — указывала глава АРПП Наталья Касперская. Она отмечала, что open-source библиотеки находятся на зарубежных ресурсах, и сейчас программисты используют VPN, чтобы не показывать российский IP-адрес. Кроме того, применяемые для замедления системы DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов) «создают ложные срабатывания: так, 14 апреля на несколько часов оказался заблокирован один из крупнейших репозиториев Linux — Debian, а до этого оказался заблокирован репозиторий Rust», писала АРПП.
Представитель Роскомнадзора тогда говорил РБК, что «использование VPN для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается». «При необходимости использования протоколов VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям в соответствии с их заявлениями предоставляется соответствующая возможность», — заявил он. На тот момент такая возможность была у более 57 тыс. адресов и подсетей 1,7 тыс. предприятий.
Про белые списки сайтов.
В начале апреля Сергей Анохин публично предложил регулятору изменить подход к белым спискам сайтов, которые доступны при отключениях мобильного интернета. По его мнению, ограничения мобильного интернета и белые списки стоит вводить только для тех сим-карт, которые вызывают сомнения, что это не пользователи, а беспилотники, остальным же оставить обычный интернет, например, тем, кто подтвердил личность на «Госуслугах». В разговоре с РБК Анохин рассказал, что эта идея также обсуждается, но «не с такой скоростью, как предложение открыть доступ к зарубежным сервисам, которые ввели ограничения для россиян».