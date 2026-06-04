Операторы попросили власти не блокировать «законные» VPN

При этом с весны власти резко усилили борьбу с VPN. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ просил принять меры против использования подобных сервисов. В частности, ограничить пополнение со счета мобильного телефона Apple ID, с помощью которого можно оплачивать приложения на платформе iOS. Это было реализовано в начале апреля. Как позже поясняли источники РБК, выявление VPN на iPhone «существенно ограничено». Также министерство просило владельцев более 20 наиболее популярных среди россиян ресурсов ограничить доступ для пользователей со включенным VPN (реализовано в середине апреля) и помогать в выявлении новых сервисов для обхода блокировок, которые будут созданы в будущем. При невыполнении требования компаниям грозили лишением IT-аккредитации, которая дает льготы, исключением ее сервиса из белых списков сайтов, которые должны работать при отключениях интернета, а также из перечня программного обеспечения, обязательного к предустановке на российских гаджетах. Кроме того, в рамках борьбы с VPN Минцифры просило операторов ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика, к которому относится в том числе VPN-трафик, в месяц. Последнее, как предполагалось, должно было заработать с начала мая, потом срок сдвинули на 1 июня, позже — ближе к осени.