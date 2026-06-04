Названы самые востребованные профессии начала лета в Красноярском крае

При этом по всем позициям из списка самых востребованных зарплатные предложения в Красноярском крае превышают среднеокружные показатели. Так, машинистам в регионе готовы платить 200,8 тыс. рублей против 192,3 тыс. рублей по округу. Водителям-экспедиторам предлагают 151,1 тыс. рублей (по СФО — 129,6 тыс. рублей). Местные разнорабочие могут рассчитывать на 122,5 тыс. рублей против 111,9 тыс. рублей в среднем по Сибири. Менеджерам по продажам в крае предлагают 92,1 тыс. рублей против 87,6 тыс. рублей в среднем по округу, а продавцам-консультантам — 57,2 тыс. рублей против 51,9 тыс. рублей.