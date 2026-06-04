Названы самые востребованные профессии начала лета в Красноярском крае

В начале лета 2026 года в Красноярском крае работодатели чаще всего искали специалистов в сферах продаж, логистики и рабочего персонала. Это следует из анализа данных базы hh.ru.
Всего крае были открыты вакансии по 84 профессиям. Наиболее востребованными стали продавцы-консультанты и кассиры — на них пришлось 7% всех предложений на рынке труда в регионе. По 6% составили доли вакансий для менеджеров по продажам и работе с клиентами и для водителей-экспедиторов. В пятерку самых востребованных также вошли разнорабочие и машинисты (по 5%).
Аналитики отмечают, что структура спроса в Красноярском крае частично отличается от общей картины по Сибири. В целом по федеральному округу в топ-5 вошли также повара, пекари и кондитеры, тогда как в крае в него попали машинисты.
При этом по всем позициям из списка самых востребованных зарплатные предложения в Красноярском крае превышают среднеокружные показатели. Так, машинистам в регионе готовы платить 200,8 тыс. рублей против 192,3 тыс. рублей по округу. Водителям-экспедиторам предлагают 151,1 тыс. рублей (по СФО — 129,6 тыс. рублей). Местные разнорабочие могут рассчитывать на 122,5 тыс. рублей против 111,9 тыс. рублей в среднем по Сибири. Менеджерам по продажам в крае предлагают 92,1 тыс. рублей против 87,6 тыс. рублей в среднем по округу, а продавцам-консультантам — 57,2 тыс. рублей против 51,9 тыс. рублей.
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