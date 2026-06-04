В Красноярском крае стартовал капитальный ремонт последнего участка обхода Ужура

Дорожники Красноярского края начали капремонт последнего невосстановленного участка обхода Ужура — с 4-го по 9-й км. Напомним, за прошлое лето был отремонтирован участок дороги с 9-го по 13-й км — от переезда до выхода на трассу Ачинск — Ужур — Троицкое. Еще раньше восстановили первые три километра, заменив щебеночное покрытие на асфальтовое. Сейчас в работе последний участок, дорожники устраняют пучины, укладывают георешетку для укрепления земполотна, а также укладывают водопропускные трубы, — рассказал руководитель КрУДор Андрей Журавлев. Подрядчик также очистит кюветы, смонтирует освещение вблизи железнодорожного переезда, установит новые ограждения. По словам Андрея Журавлева, рабочие стараются ускорить темпы, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд на важном туристическом направлении края. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ — 459,3 млн рублей. Объект должен быть сдан в эксплуатацию к концу октября.