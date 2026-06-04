«Белый медведь» над океаном напугал британцев и напомнил о гибели «Титаника»

Подобный эффект возникает при резком контрасте температур между слоями воздуха. В таких условиях световые лучи искривляются, из-за чего удалённые предметы кажутся вытянутыми, перевёрнутыми или раздвоенными. Благодаря этому корабли, острова и скалы могут выглядеть как башни, стены или даже сказочные замки, парящие над горизонтом. Своё название явление получило в честь феи Морганы из артуровских легенд. Издавна люди связывали такие миражи с волшебством и загадочными видениями.