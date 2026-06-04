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11 стран Европы думают об ужесточении правил въезда в Шенген для россиян

Европа хочет пересмотреть правила въезда в Шенген для туристов из России.

Источник: Комсомольская правда

Минимум 11 стран Европы призвали власти Евросоюза ужесточить правила въезда для россиян в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. Об этом сообщает Politico.

Соответствующее обращение к Брюсселю подписали три прибалтийские страны, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция и страны, которые не входят в Евросоюз — Исландия и Норвегия.

При этом те страны, которые обращение к главе евродипломатии не подписали, призвали коллег к осторожности.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует представить 21-й пакет санкций Евросоюза против России 8 или 9 июня. Новый пакет должны финализировать и представить государствам ЕС в начале следующей недели.

Также Евросоюз (ЕС) продлил на год антироссийские санкции за якобы нарушение прав человека.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация обсуждает законопроект о новых санкциях в отношении России. Свое согласие на это уже дал президент США Дональд Трамп.

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