Пермские школьники научились измерять деревья в Андроновском лесу

Практикум получился не только познавательным, но и профориентационным — подростки узнали о работе по охране лесов из первых уст. Попутно школьники собрали мусор с маршрута. Ближайшие практикумы от проекта «Включайся в природу» пройдут на Липовой горе и в Черняевском лесу.