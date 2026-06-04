Пермские школьники научились измерять деревья в Андроновском лесу

Практикум, организованный АНО «Медиацентр» при поддержке «АиФ-Прикамье» в рамках проекта «Включайся в природу», прошёл 3 июня в Перми.
Участники вместе с мастером леса и учёным-лесоводом отправились в Андроновский лес, чтобы научиться измерять высоту и диаметр деревьев с помощью профессиональных приборов. С мастером леса Черняевского лесничества Владимирым Глазыриным школьники и студенты исследовали экологическую тропу «Андроновские горы».
Доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермского аграрно-технологического университета Наталья Молганова рассказала на практикуме, как знания в области математики помогают вычислять высоту деревьев.
Практикум получился не только познавательным, но и профориентационным — подростки узнали о работе по охране лесов из первых уст. Попутно школьники собрали мусор с маршрута. Ближайшие практикумы от проекта «Включайся в природу» пройдут на Липовой горе и в Черняевском лесу.