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Пермские школьники научились измерять деревья в Андроновском лесу

Участники вместе с мастером леса и учёным-лесоводом отправились в Андроновский лес, чтобы научиться измерять высоту и диаметр деревьев с помощью профессиональных приборов.

Практикум, организованный АНО «Медиацентр» при поддержке «АиФ-Прикамье» в рамках проекта «Включайся в природу», прошёл 3 июня в Перми.

Участники вместе с мастером леса и учёным-лесоводом отправились в Андроновский лес, чтобы научиться измерять высоту и диаметр деревьев с помощью профессиональных приборов. С мастером леса Черняевского лесничества Владимирым Глазыриным школьники и студенты исследовали экологическую тропу «Андроновские горы».

Доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермского аграрно-технологического университета Наталья Молганова рассказала на практикуме, как знания в области математики помогают вычислять высоту деревьев.

Практикум получился не только познавательным, но и профориентационным — подростки узнали о работе по охране лесов из первых уст. Попутно школьники собрали мусор с маршрута. Ближайшие практикумы от проекта «Включайся в природу» пройдут на Липовой горе и в Черняевском лесу.