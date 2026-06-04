За сутки в Курской области сбили 139 беспилотников, ранены три человека

Разрушения зафиксированы в Рыльском, Беловском, Глушковском и Кореневском районах. В деревне Викторовка первого муниципалитета повреждены остекление и крыша дома, в деревне Сухая — крыша дома, в селе Ивановское — крыша дома и остекление. В слободе Белая пострадали остекление и кузов автомобиля. В селе Белица сгорели три домовладения. В селе Песчаное повреждены хозпостройки. В селе Высокое Глушковского района частично разрушены крыша дома и хозпостройки. В поселке Коренево Кореневского района повреждены крыша дома и хозпостройки.