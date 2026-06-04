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За сутки в Курской области сбили 139 беспилотников, ранены три человека

Три мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Курской области за прошедшие сутки. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max, с 9:00 3 июня до 9:00 4 июня над регионом сбили 139 беспилотников. Также установлено 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 190 артиллерийских обстрелов.

Источник: Коммерсантъ

Три мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Курской области за прошедшие сутки. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max, с 9:00 3 июня до 9:00 4 июня над регионом сбили 139 беспилотников. Также установлено 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 190 артиллерийских обстрелов.

Вчера утром БПЛА атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района — пострадал 60-летний мужчина. У него предварительно диагностировали минно-взрывные травмы. Разрушения получили три машины. В поселке Хомутовка повреждены фасад и остекление дома.

В Рыльске дрон ВСУ атаковал заправку, из-за чего 44-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму. В автомобиле повреждены кузов и остекление, на АЗС — колонка.

В Глушковском районе беспилотник нанес прицельный удар по мирному жителю на мотоцикле. Мужчина 1969 года рождения получил серьезные осколочные ранения.

Все пострадавшие госпитализированы.

Разрушения зафиксированы в Рыльском, Беловском, Глушковском и Кореневском районах. В деревне Викторовка первого муниципалитета повреждены остекление и крыша дома, в деревне Сухая — крыша дома, в селе Ивановское — крыша дома и остекление. В слободе Белая пострадали остекление и кузов автомобиля. В селе Белица сгорели три домовладения. В селе Песчаное повреждены хозпостройки. В селе Высокое Глушковского района частично разрушены крыша дома и хозпостройки. В поселке Коренево Кореневского района повреждены крыша дома и хозпостройки.

Сутками ранее при обстрелах со стороны Украины в Курской области пострадали четыре человека.

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