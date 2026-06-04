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Эрнст рассказал, какой будет новая «Фабрика звезд»

Шоу «Фабрика звезд» будет принципиально другой программой после перезапуска, оно будет построено на соревновании классических продюсеров и продюсеров последнего десятилетия, заявил РБК глава «Первого канала» Константин Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РБК

Шоу «Фабрика звезд» будет принципиально другой программой после перезапуска, оно будет построено на соревновании классических продюсеров и продюсеров последнего десятилетия, заявил РБК глава «Первого канала» Константин Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Эта “Фабрика звезд” будет совершенно новая. Она будет построена на соревновании двух типов продюсеров: продюсеров классических, например Игоря Матвиенко, Максима Фадеева, и продюсеров последнего десятилетия. Это будет попытка столкновения двух практик и двух музыкальных стилей», — сказал он.

При этом, по его словам, шоу будет нести в себе и ряд черт оригинала. «В новом сезоне будет несколько принципиально новых проектов. а “Фабрика” — с одной стороны это классический проект, но он будет в значительной степени новым проектом, нежели старым. Хотя он будет наследовать и бренд, и даже основную ведущую», — отметил Эрнст, отвечая на вопрос, какие еще шоу планирует возродить «Первый канал».

Материал дополняется.