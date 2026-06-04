Эрнст рассказал, какой будет новая «Фабрика звезд»

При этом, по его словам, шоу будет нести в себе и ряд черт оригинала. «В новом сезоне будет несколько принципиально новых проектов. а “Фабрика” — с одной стороны это классический проект, но он будет в значительной степени новым проектом, нежели старым. Хотя он будет наследовать и бренд, и даже основную ведущую», — отметил Эрнст, отвечая на вопрос, какие еще шоу планирует возродить «Первый канал».