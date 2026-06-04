Калининград вошел в десятку популярных направлений для отдыха в апартаментах в июне

Туристы активно едут в Калининград. В июне город попал в десятку популярных направлений в России для отдыха в апартаментах. Об этом сообщает сервис «Твил» со ссылкой на данные бронирований.
Калининград со средней стоимостью ночи 4784 ₽ расположился на шестом месте — между Ялтой и Краснодаром.
На первом месте оказался Санкт-Петербург. На втором месте стоит Сочи, на третьем — Москва.
В списке также Казань, Кисловодск, Геленджик, Евпатория.
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