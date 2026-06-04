Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина Силуанов: Россия в скором времени погасит свой внешний долг

Россия в скором времени сможет погасить свой внешний долг. Об этом в четверг, 4 июня, заявил глава Министерства финансов страны Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Россия в скором времени сможет погасить свой внешний долг. Об этом в четверг, 4 июня, заявил глава Министерства финансов страны Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

— У нас вообще внешний долг всего 10 процентов, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры, — отметил он.

Кроме того, министр подчеркнул, что страна достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов — на данный момент государство независимо от действий остальных мировых игроков.

— С точки зрения финансов, мне кажется, мы абсолютно суверенны, не то что «мне кажется» — мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно: мы независимы от решений третьих стран, — цитирует его ТАСС.

Еще в феврале государственный внешний долг Российской Федерации составлял 61,97 миллиарда долларов — это произошло впервые с 2006 года. Силуанов отмечал, что госдолг не должен превышать 20 процентов ВВП — это преимущество российской экономики.

Тем временем объем государственного долга США по состоянию на конец марта превысил объем американской экономики, что стало первым подобным случаем со времен окончания Второй мировой войны.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше