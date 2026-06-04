Глава Минфина Силуанов: Россия в скором времени погасит свой внешний долг

Россия в скором времени сможет погасить свой внешний долг. Об этом в четверг, 4 июня, заявил глава Министерства финансов страны Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
— У нас вообще внешний долг всего 10 процентов, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры, — отметил он.
Кроме того, министр подчеркнул, что страна достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов — на данный момент государство независимо от действий остальных мировых игроков.
— С точки зрения финансов, мне кажется, мы абсолютно суверенны, не то что «мне кажется» — мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно: мы независимы от решений третьих стран, — цитирует его ТАСС.
Еще в феврале государственный внешний долг Российской Федерации составлял 61,97 миллиарда долларов — это произошло впервые с 2006 года. Силуанов отмечал, что госдолг не должен превышать 20 процентов ВВП — это преимущество российской экономики.
Тем временем объем государственного долга США по состоянию на конец марта превысил объем американской экономики, что стало первым подобным случаем со времен окончания Второй мировой войны.