В США сообщили о гибели двух наркотеррористов при ударе по судну

Военные США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана по подозрению в перевозке наркотиков, сообщили в Южном командовании Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети X.
В результате операции погибли два человека, которых командование назвало «наркотеррористами». Операция прошла накануне по приказу главы SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Л. Донована. Удар нанесла оперативная группа «Южное копье» (Joint Task Force Southern Spear). Американские военные во время операции не пострадали.
На прошлой неделе при атаке США на судно в Тихом океане, заподозренное в наркоторговле, погибли три человека.
Власти США объявили о масштабной операции «Южное копье» для борьбы с наркотеррористами в Западном полушарии в ноябре прошлого года. Атаки на суда стали частью борьбы с картелями и организованной преступностью, для чего президент США Дональд Трамп также учредил коалицию, в которую уже вошли почти 20 стран Латинской Америки.
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