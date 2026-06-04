В США сообщили о гибели двух наркотеррористов при ударе по судну

Власти США объявили о масштабной операции «Южное копье» для борьбы с наркотеррористами в Западном полушарии в ноябре прошлого года. Атаки на суда стали частью борьбы с картелями и организованной преступностью, для чего президент США Дональд Трамп также учредил коалицию, в которую уже вошли почти 20 стран Латинской Америки.