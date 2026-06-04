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Около 7 млн рублей перевела мошенникам 72-летняя пенсионерка в Ванинском районе

После посещения банка пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансового мониторинга. Он сообщил о подозрительных попытках снятия денег с ее вклада и убедил объединить все сбережения на одном счете. Позже в дело вступила лжесотрудница департамента безопасности, которая добилась того, что пенсионерка перевела около 7 млн мошенникам. Возбуждено уголовное дело.

После посещения банка пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансового мониторинга. Он сообщил о подозрительных попытках снятия денег с ее вклада и убедил объединить все сбережения на одном счете. Позже в дело вступила лжесотрудница департамента безопасности, которая добилась того, что пенсионерка перевела около 7 млн мошенникам. Возбуждено уголовное дело.