Около 7 млн рублей перевела мошенникам 72-летняя пенсионерка в Ванинском районе

После посещения банка пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансового мониторинга. Он сообщил о подозрительных попытках снятия денег с ее вклада и убедил объединить все сбережения на одном счете. Позже в дело вступила лжесотрудница департамента безопасности, которая добилась того, что пенсионерка перевела около 7 млн мошенникам. Возбуждено уголовное дело.