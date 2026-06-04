На улице Шеронова в Хабаровске появятся безопасные переходы и широкие тротуары

Напомним, в этом году Хабаровск получил более миллиарда рублей на ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Кроме улицы Шеронова ведутся работы по обновлению развязки «Улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября», реконструируется последний участок проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой, также будут отремонтированы участки улиц Серышева, Запарина, Выставочной, бульвар Москвитина.