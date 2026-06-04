На улице Шеронова в Хабаровске появятся безопасные переходы и широкие тротуары

На улице Шеронова в Хабаровске создадут безопасные переходы, широкие тротуары и нанесут велосипедную разметку. Эти работы будут выполнены наряду с заменой асфальта и заменой трамвайных путей на новые с использованием железобетонных шпал, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Реконструкция улицы ведется в рамках инициированного президентом нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И ход работ здесь постоянно отслеживают контролирующие органы, а также общественники. Так, в ходе недавнего объезда, мэр краевой столицы распорядился ускорить темп работы, чтобы работы по реконструкции улицы точно были завершены к началу сентября.
После реализации намеченного, следующим этапом станет решение вопросов, связанных с гаражами и неухоженной территорией вдоль улицы Шеронова. Планируется привлечь инвесторов, которые помогут городу в создании общественно‑деловых пространств и объектов социальной инфраструктуры, организации зоны отдыха. Комплексные мероприятия могут быть реализованы в 2027—2028 годах.
Напомним, в этом году Хабаровск получил более миллиарда рублей на ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Кроме улицы Шеронова ведутся работы по обновлению развязки «Улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября», реконструируется последний участок проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой, также будут отремонтированы участки улиц Серышева, Запарина, Выставочной, бульвар Москвитина.