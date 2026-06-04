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В Хакасии восстановили геоглиф из сосен, пострадавший после нашествия овец

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аале Сапогов Усть-Абаканского района восстановили ландшафтный геоглиф из сосен, который был серьезно поврежден — насаждения практически полностью вытоптала отара овец.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аале Сапогов Усть-Абаканского района восстановили ландшафтный геоглиф из сосен, который был серьезно поврежден — насаждения практически полностью вытоптала отара овец.

Напомним, ранее масштабный арт-объект из тысяч хвойных деревьев, созданный в рамках патриотической акции, оказался уничтожен животными. Владельца стада оперативно установили — им оказался житель Абакана.

К настоящему времени геоглиф полностью восстановлен. На месте погибших растений специалисты лесного хозяйства высадили новые сеянцы сосны с закрытой корневой системой.

Чтобы избежать повторного повреждения, территорию дополнительно укрепили усиленным ограждением, сообщили в Хакасии Информ.

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