Во Владимирской области прошел профориентационный праздник «Открытый завод»

Праздник был организован на авиационном предприятии «НАУКА». Он начался с обзорной экскурсии по заводским цехам, где гостям показали этапы литья и механосборки. После этого участники перешли на интерактивные площадки, где каждый мог освоить основы слесарного дела, сварки, создания литейных форм, контроля качества деталей, мониторинга условий труда и 3D-сканирования.