Во Владимирской области прошел профориентационный праздник «Открытый завод»

Более 350 школьников и студентов Владимирской области стали участниками профориентационного праздника «Открытый завод». Мероприятие состоялось по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Праздник был организован на авиационном предприятии «НАУКА». Он начался с обзорной экскурсии по заводским цехам, где гостям показали этапы литья и механосборки. После этого участники перешли на интерактивные площадки, где каждый мог освоить основы слесарного дела, сварки, создания литейных форм, контроля качества деталей, мониторинга условий труда и 3D-сканирования.
Особый интерес вызвала площадка «Профдебют», где ребята изготовили детали и проверили эрудицию в интеллектуальном квизе. Параллельно специалисты Киржачского филиала кадрового центра «Работа России» проводили профдиагностику, знакомили участников с актуальными вакансиями и программами обучения, а также консультировали по вопросам летней занятости. Кроме того, работала выставка учебных заведений.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.