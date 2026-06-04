Будущему оружию с искусственным интеллектом потребовался моральный кодекс

«Это физическая и оперативная неизбежность», — сказал Оманд. «Термин “в курсе” означает, что за вами по-прежнему наблюдает человек, и именно люди определяют параметры миссии. В этом смысле люди по-прежнему обладают моральным контролем. Но индивидуальные решения в пылу боя или там, где времени очень мало, у человека просто не будет времени их принимать».