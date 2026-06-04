Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой из-за ее позиции в МОК

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не использовала свое положение в Международном олимпийском комитете (МОК) для отстаивания интересов российских спортсменов, такое поведение является циничным. Об этом в четверг, 4 июня, заявил депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Парламентарий считает, что Исинбаева самостоятельно приняла решение, последствия которого теперь ей приходится принимать. Он подчеркнул, что многие титулованные российские спортсмены, имея возможность жить за границей, все же выбирают Россию. В качестве примера он привел хоккеистов, которые после завершения профессиональной карьеры возвращаются на родину.
— Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? — заявил парламентарий в интервью РИА Новости.
Еще в мае Фетисов сообщил, что Федерация легкой атлетики справится «со своими проблемами и задачами» без Исинбаевой. Он отметил, что она является выдающейся спортсменкой и должна сама отвечать за то, что происходит в ее жизни.
Уехавшая из России Елена Исинбаева накопила долгов на 1,5 миллиона рублей перед налоговой и коммунальщиками. Как спортсменка живет за границей и откуда у нее столько долгов, выясняла «Вечерняя Москва».