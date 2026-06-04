Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой из-за ее позиции в МОК

— Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? — заявил парламентарий в интервью РИА Новости.