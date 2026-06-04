МВД: Несколько мошеннических атак являются признаком попадания номера в базы

Резкое увеличение числа мошеннических звонков и сообщений может свидетельствовать о том, что номер телефона пользователя оказался в базах злоумышленников. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве отметили, что в таких случаях человеку могут одновременно поступать сообщения с разными легендами: о доставках, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, посылках, домовых чатах или взломе аккаунтов. Подобная активность нередко связана с тем, что номер был отмечен мошенниками как активный.
По данным МВД, злоумышленники могут использовать несколько сценариев одновременно, чтобы определить, какой из них вызовет доверие у потенциальной жертвы. При этом сообщения способны поступать от разных групп, которые пользуются одними и теми же базами контактов.
Если количество подозрительных обращений резко выросло, правоохранители рекомендуют проверить информацию о себе в открытом доступе и усилить настройки приватности в мессенджерах. В частности, следует ограничить поиск аккаунта по номеру телефона, скрыть контактные данные от посторонних и запретить незнакомым пользователям добавлять аккаунт в группы или писать первыми, передает Telegram-канал МВД.
Мошенники стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью Резервного фонда России. Что известно о новой мошеннической схеме — в материале «Вечерней Москвы».