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Беглов рассказал о последствиях атаки дронов для ПМЭФ-2026

Атака беспилотников на Санкт-Петербург не повлияла на проведение Петербургского международного экономического форума, все проблемы удалось урегулировать. Об этом «Интерфаксу» рассказал губернатор Александр Беглов на полях ПМЭФ-2026.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Нет, никак не отразилась. Мы решили все вопросы, отбили эту атаку», — заявил Беглов, отвечая на вопрос агентства о том, сказалась ли на работе форума атака на город.

Напомним, в ночь на 3 июня несколько районов Петербурга подверглись атаке украинских дронов. Сообщалось о пострадавших.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 3 июня. Мероприятие продлится до 6 июня.

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