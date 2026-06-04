Беглов рассказал о последствиях атаки дронов для ПМЭФ-2026

«Нет, никак не отразилась. Мы решили все вопросы, отбили эту атаку», — заявил Беглов, отвечая на вопрос агентства о том, сказалась ли на работе форума атака на город.
Напомним, в ночь на 3 июня несколько районов Петербурга подверглись атаке украинских дронов. Сообщалось о пострадавших.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 3 июня. Мероприятие продлится до 6 июня.
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