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Прикамье вошло в число лучших по развитию ГЧП за 2025 год

В рейтинге регионов Пермский край признан первым после Москвы.

Прикамье заняло второе место в списке по развитию государственно-частного партнерства по результатам 2025 года, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Оценки регионов представили в Минэкономразвития РФ. Показатель ГЧП складывается благодаря сотрудничеству государства и бизнеса. Предприниматели выделяют деньги на важные для общества объекты. Далее власти контролируют строительство больниц, школ или спортивных комплексов.

Сейчас в рамках проектов продолжается строительство студенческого города «Будущее Пармы» и ледовой «Пермь-Арены». В скором времени также откроется краевой онкологический центр. Как отмечает Дмитрий Махонин, на данный момент в Прикамье реализуется 200 таких проектов.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о ходе строительства кампуса «Будущее Пармы».