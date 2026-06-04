Прикамье вошло в число лучших по развитию ГЧП за 2025 год

Сейчас в рамках проектов продолжается строительство студенческого города «Будущее Пармы» и ледовой «Пермь-Арены». В скором времени также откроется краевой онкологический центр. Как отмечает Дмитрий Махонин, на данный момент в Прикамье реализуется 200 таких проектов.