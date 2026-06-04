Прикамье вошло в число лучших по развитию ГЧП за 2025 год

Прикамье заняло второе место в списке по развитию государственно-частного партнерства по результатам 2025 года, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Оценки регионов представили в Минэкономразвития РФ. Показатель ГЧП складывается благодаря сотрудничеству государства и бизнеса. Предприниматели выделяют деньги на важные для общества объекты. Далее власти контролируют строительство больниц, школ или спортивных комплексов.
Сейчас в рамках проектов продолжается строительство студенческого города «Будущее Пармы» и ледовой «Пермь-Арены». В скором времени также откроется краевой онкологический центр. Как отмечает Дмитрий Махонин, на данный момент в Прикамье реализуется 200 таких проектов.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о ходе строительства кампуса «Будущее Пармы».