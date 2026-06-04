15 тысяч выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по русскому языку

4 июня в Красноярском крае, как и во всей стране, будущие абитуриенты сдали экзамен по русскому языку. В нашем регионе экзамен сдают около 15 тысяч человек — это самый массовый экзамен.
В крае было организовано 159 пунктов проведения экзамена. Минимальный порог для сдачи составляет 24 балла. Экзамен продлился 3,5 часа.
Русский язык входит в число обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. 8 июня выпускников ждут экзамены по математике. 11 — обществознание и физика, а 15 июня — биология, география и иностранные языки. 1 июня уже бывшие школьники сдавали историю, литературу и химию.