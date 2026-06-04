Песков: Путин продолжает регулярно выходить на лёд и играть в хоккей

Ранее музыкант Игорь Бутман, который играет с главой государства в Ночной хоккейной лиге, отметил, что президент России Владимир Путин любит хоккей и предпочитает играть по честному, чтобы соперники не поддавались ему. Джазмен также отметил, что у российского лидера сильные руки, а броски получаются меткие.