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Песков: Путин продолжает регулярно выходить на лёд и играть в хоккей

В Кремле сообщили, продолжает ли Владимир Путин играть в хоккей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин продолжает регулярно выходить на лед и играть в хоккей. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова Вячеслава Фетисова о том, что он играл с президентом в хоккей совсем недавно.

«Да. Президент продолжает играть в хоккей», — сказал Песков.

Ранее музыкант Игорь Бутман, который играет с главой государства в Ночной хоккейной лиге, отметил, что президент России Владимир Путин любит хоккей и предпочитает играть по честному, чтобы соперники не поддавались ему. Джазмен также отметил, что у российского лидера сильные руки, а броски получаются меткие.

До этого российский лидер не раз выходил на лед на катке на Красной площади.

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