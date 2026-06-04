Номер телефона попал в базу мошенников: как это распознать и что делать

В ведомстве пояснили, что злоумышленники тестируют сразу несколько сценариев, чтобы понять, на какую легенду клюнет жертва. Такая активность говорит о том, что номер уже отмечен в системах колл-центров как «активный», например, если владелец ранее переходил по ссылкам.