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Номер телефона попал в базу мошенников: как это распознать и что делать

В МВД объяснили, как номер телефона попадает в базы мошенников и что делать.

Источник: Комсомольская правда

Если на телефон россиянина ежедневно сыплются десятки сообщений про «посылку» или «взлом аккаунта», значит, номер точно попал в преступные базы. Об этом предупредили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники тестируют сразу несколько сценариев, чтобы понять, на какую легенду клюнет жертва. Такая активность говорит о том, что номер уже отмечен в системах колл-центров как «активный», например, если владелец ранее переходил по ссылкам.

Мошенники часто покупают готовые базы для обзвона, а сообщения могут приходить от разных преступных групп. Если спама стало резко больше, в МВД советуют провести ревизию открытых данных.

Для защиты необходимо максимально закрыть настройки приватности в мессенджерах. Гражданам рекомендуют скрыть номер от посторонних, запретить добавлять себя в группы незнакомцам и ограничить поиск аккаунта.

Ранее россиянам напомнили, что мошенники могут завладеть личными данными россиян под разными предлогами. В арсенал аферистов входят легенды о якобы продлении договора связи, замене медицинского полиса, а также множество легенд о социальных выплатах и доставках посылок.