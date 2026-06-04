Горячую воду начали возвращать жителям красноярского микрорайона Солнечный

4 июня в красноярский микрорайон Солнечный вернулась горячая вода после гидравлических испытаний. Специалисты СГК уже направили жилищным организациям уведомления о необходимости завершить работы на внутридомовых сетях.
Микрорайон перевели на временную схему подачи горячей воды, которая будет действовать летом — на период ремонта трубопровода, по которому тепло приходит местным жителям.
При этом с 3 по 11 августа в Солнечном снова не будет горячей воды — в это время энергетики проведут дополнительную проверку сетей, а после вернут систему с временной схемы на постоянную.
Ранее мы писали, что в 2026 году в Красноярске Центр спортивных клубов возведет две новые спортивные площадки: на улице 60 лет Октября, 5 г и Суворова, 120. На первой можно будет поиграть в городки, а на второй — сдать нормы ГТО.