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Горячую воду начали возвращать жителям красноярского микрорайона Солнечный

Жилищным организациям уже направлены уведомления о необходимости завершить работы на внутридомовых сетях.

Источник: Комсомольская правда

4 июня в красноярский микрорайон Солнечный вернулась горячая вода после гидравлических испытаний. Специалисты СГК уже направили жилищным организациям уведомления о необходимости завершить работы на внутридомовых сетях.

Микрорайон перевели на временную схему подачи горячей воды, которая будет действовать летом — на период ремонта трубопровода, по которому тепло приходит местным жителям.

При этом с 3 по 11 августа в Солнечном снова не будет горячей воды — в это время энергетики проведут дополнительную проверку сетей, а после вернут систему с временной схемы на постоянную.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Красноярске Центр спортивных клубов возведет две новые спортивные площадки: на улице 60 лет Октября, 5 г и Суворова, 120. На первой можно будет поиграть в городки, а на второй — сдать нормы ГТО.