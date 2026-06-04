Министерство по культуре и туризму Калининградской области разделять не планируют

Две разные сферы деятельности были объединены в одно министерство в 2016 году, реформа проводилась правительством экс-губернатора Антона Алиханова. После этого представители региональных и муниципальных учреждений культуры не раз отмечали в разговорах с журналистами, что испытывают сложности из-за недостаточного внимания со стороны курирующего их министерства.