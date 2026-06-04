Министерство по культуре и туризму Калининградской области разделять не планируют

В правительстве Калининградской области не планируют проводить реорганизацию министерства по культуре и туризму, выделив туризм и культуру в разные ведомства. Об этом говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда», поступивший из пресс-службы правительства области.
«Как сообщили в министерстве по культуре и туризму, реорганизация министерства в виде разделения на два министерства культуры и туризма в настоящее время не планируется», — говорится в ответе.
Две разные сферы деятельности были объединены в одно министерство в 2016 году, реформа проводилась правительством экс-губернатора Антона Алиханова. После этого представители региональных и муниципальных учреждений культуры не раз отмечали в разговорах с журналистами, что испытывают сложности из-за недостаточного внимания со стороны курирующего их министерства.
Вновь тема возникла после скандала вокруг Областного центра культуры молодежи, который экстренно выселяют из здания бывшей Художественной галереи по требованию комиссии по ЧС. Подробнее об этом ситуации читайте в нашей публикации по ссылке: Министерство теряет культуру: почему оказались бездомными именитые коллективы.